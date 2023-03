Gabriele Salvatores si confronta con il Casanova di Schnitzler, tra crisi di mezza età e vanità (Di mercoledì 29 marzo 2023) 'Il ritorno di Casanova' è una pellicola che parla di tempi di gloria andati e di giovinezza perduta e affronta il tema del doppio, del decadimento fisico, della forza seduttiva, che con il tempo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 marzo 2023) 'Il ritorno di' è una pellicola che parla di tempi di gloria andati e di giovinezza perduta e affronta il tema del doppio, del decadimento fisico, della forza seduttiva, che con il tempo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaQuatro : RT @CGHomeVideo: Start Up: Nirvana Limited Edition 4K UHD e Blu-ray + Extra e Libro esclusivi! Pre-acquista l'edizione speciale del cult sc… - cineblogit : Nirvana: Al via il crowdfunding per la nuova versione restaurata del film di Gabriele Salvatores - Ash71Pietro : #Nirvana: Al via il crowdfunding per la nuova versione restaurata del #film di Gabriele Salvatores - Giornaleditalia : Servillo e Bentivoglio, due seduttori casanovamente in disarmo. Il Grande Cinema è salvo. La sala del Modernissimo… - Cinemaserietvit : Nirvana di Gabriele Salvatores, al via la StartUp di CG Entertainment per l’uscita del 4K -