Gabriele Salvatores sceglie Napoli per le riprese per il suo nuovo film (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa dell’uscita del suo ultimo film “Il ritorno di Casanova” – al cinema da giovedì 31 marzo e il cui attore protagonista è Toni Servillo – Gabriele Salvatores sceglie Napoli per le riprese del suo nuovo lavoro ‘Napoli-New York’. Il lungometraggio del regista Premio Oscar, che torna nella sua città natale dopo oltre venti anni, è tratto da un soggetto di Fellini scovato presso l’archivio Pinelli e sarà ambientato nel dopoguerra. Non si hanno molte informazioni circa la nuova opera, ma le riprese dovrebbero iniziare a maggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa dell’uscita del suo ultimo film “Il ritorno di Casanova” – al cinema da giovedì 31 marzo e il cui attore protagonista è Toni Servillo –per ledel suolavoro ‘-New York’. Il lungometraggio del regista Premio Oscar, che torna nella sua città natale dopo oltre venti anni, è tratto da un soggetto di Fellini scovato presso l’archivio Pinelli e sarà ambientato nel dopoguerra. Non si hanno molte informazioni circa la nuova opera, ma ledovrebbero iniziare a maggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... direpuntoit : Gabriele Salvatores torna in sala con 'Il ritorno di Casanova': “Ultima generazione? Gesti estremi, ma il nostro pi… - KattInForma : Effetto notte: Claudio Santamaria e il Premio Oscar Gabriele Salvatores - TIZIANAMEDDA : RT @raimovie: 'Sono cresciuto con una cultura anglosassone indipendente. Per un ragazzo di fine anni ‘60-‘70 c’era in giro un’energia creat… - fpontiggia1 : RT @raimovie: 'Sono cresciuto con una cultura anglosassone indipendente. Per un ragazzo di fine anni ‘60-‘70 c’era in giro un’energia creat… - raimovie : 'Sono cresciuto con una cultura anglosassone indipendente. Per un ragazzo di fine anni ‘60-‘70 c’era in giro un’ene… -