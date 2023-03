Furfy ? Toh | cosa si prende Mister Schlein | godetevi lo schianto del nuovo Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Alla fine ce l'ha fatta, Marco Furfaro. Da radio-Pd è partito il tam tam sulle nomine della segreteria che affiancherà Ellynella gestione del partito, anche a livello mediatico. Dopo aver risolto non senza qualche brivido la grana sui capigruppo alla Camera (Chiara Braga al posto di Debora Serracchiani) e al Senato (Francesco Boccia per Simona Malpezzi), la segretaria in queste ore sta mettendo a punto la "sua" squadra che dovrà contemplare delle posizioni pesanti da assegnare ai suoi fedelissimi e a gli uomini e alle donne di fiducia del suo ex sfidante alle primarie, Stefano Bonaccini. Secondo un retroscena di Alberto Maggi per Affaritaliani.it, al governatore dell'Emilia Romagna andranno due caselle chiave come la poltrona del responsabile Esteri (al senatore Alessandro Alfieri) e quella delle Attività produttive (Davide Baruffi). Ma contando che ...