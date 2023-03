Fuorni | in carcere un detenuto marocchino minaccia di lanciarsi nel vuoto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : Salerno, detenuto sul tetto del carcere di Fuorni per protesta - salernonotizie : Carcere di Fuorni a Salerno: esterni tra erba alta e degrado - salernonotizie : Salerno, rissa tra detenuti nel Carcere di Fuorni: ferito un agente - radioalfa : Salerno, il report del Sappe dopo la visita al carcere di Fuorni - mattinodinapoli : #salerno, la denuncia del Sappe: in #carcere a Fuorni 527 detenuti a fronte di una capienza di 399 -

Tempo di Lettura: 2 minuti Un altro episodio di apprensione al carcere di Fuorni per la protesta di un detenuto marocchino, che ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. A dare la notizia è Giuliano Verdino, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe). E' salito sul tetto della casa circondariale di Salerno per una estemporanea ed incomprensibile protesta e ha minacciato di lanciarsi. Caos nel carcere di Fuorni nella giornata di ieri, protagonista dell'ennesima denuncia del Sappe è un detenuto marocchino. Si sono verificati in carcere 24 tentati suicidi, 1 decesso, 1 suicidio, ben 399 atti di autolesionismo e 129 colluttazioni.

Salerno, detenuto sul tetto del carcere di Fuorni per protesta Cronache della Campania

“Sono stati momenti di grande tensione, gestiti al meglio dal direttore e dal personale in servizio di Polizia Penitenziaria”, denuncia il Segretario Generale Donato Capece, il quale evidenzia come la ...Sale sul tetto del Carcere di Salerno per protesta e minaccia di lanciarsi. E’ quanto accaduto ieri nella struttura detentiva di Fuorni. Protagonista un detenuto marocchino. A darne notizia è Giuliano ...