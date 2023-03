“Fuori subito”. GF Vip 7, rivolta contro Edoardo Tavassi: le telecamere hanno ripreso tutto (Di mercoledì 29 marzo 2023) GF Vip 7, tutti contro Edoardo Tavassi: il pubblico da casa chiede la squalifica immediata del quarto finalista del programma. Così mentre continua a tenere banco il caso legato al brutto gesto nei confronti di Nikita Pelizon con la quale nessuno dei concorrenti si è complimentato per il raggiungimento della finale. Un atteggiamento che non è piaciuto al pubblico: “Nikita nonostante tutto si è congratulata sempre con tutti per la finale e ha applaudito per tutti”. E ancora: “Loro nemmeno un semplice “complimenti” e inoltre durante la sua sorpresa si sono alzati andandosene a farsi i fatti loro, solo Giaele era seduta”. “Non è questione di coerenza ma di educazione, sono gli ultimi giorni e anche se non piace una persona si può essere educati invece mi sembra abbiano proprio la cattiveria addosso”. Leggi anche: ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) GF Vip 7, tutti: il pubblico da casa chiede la squalifica immediata del quarto finalista del programma. Così mentre continua a tenere banco il caso legato al brutto gesto nei confronti di Nikita Pelizon con la quale nessuno dei concorrenti si è complimentato per il raggiungimento della finale. Un atteggiamento che non è piaciuto al pubblico: “Nikita nonostantesi è congratulata sempre con tutti per la finale e ha applaudito per tutti”. E ancora: “Loro nemmeno un semplice “complimenti” e inoltre durante la sua sorpresa si sono alzati andandosene a farsi i fatti loro, solo Giaele era seduta”. “Non è questione di coerenza ma di educazione, sono gli ultimi giorni e anche se non piace una persona si può essere educati invece mi sembra abbiano proprio la cattiveria addosso”. Leggi anche: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Ieri un giornalista mi ha chiesto se avessi mai subito avances non gradite e ho raccontato un episodio che mi accad… - leonzan75 : @FeliceRaimondo Via da lì subito. C'è però un tema di non poco conto fuori Milano : la gestione ordine pubblico - iltetix : RT @Antonellaliber: Un grande @a_meluzzi che già nei primi mesi da quando è iniziata la farsa sulla pseudo pandemia ha detto chiaramente co… - flowercafe2962 : RT @CarmelinaSimeo2: @AStramezzi Certo dottore!e' tutto stra chiaro!credo che Schillaci vada denunciato e subito..stanno morendo bambini e… - asiiamara : RT @Rac915: dire che è svogliato e che ha il muso lungo a lezione e subito dopo lui si mostra tutto felice di fare anche stili al di fuori… -