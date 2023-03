“Fuori Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi”. Amici 22, il caso scoppia proprio durante il serale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nelle ultime ore il musicista Luca Jurman ha attaccato duramente Amici 22 ed in particolar modo si è scagliato contro Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Ricordiamo che Luca è stato un insegnante proprio all’interno della scuola di Amici nelle sue primissime edizioni. Il noto cantante italiano ha inoltre posto l’attenzione su quanto il reality sia cambiato nel corso degli anni, ma soprattutto su quanto sia cambiato il ruolo degli insegnanti al suo interno. Luca Jurman ha infatti voluto sottolineare che a differenza di tanti anni fa, adesso ad essere in sala prove con i ragazzi sono i professionisti per la maggior parte del tempo, e non più dunque i professori, tra cui Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nelle ultime ore il musicista Luca Jurman ha attaccato duramente22 ed in particolar modo si è scagliato contro. Ricordiamo che Luca è stato un insegnanteall’interno della scuola dinelle sue primissime edizioni. Il noto cantante italiano ha inoltre posto l’attenzione su quanto il reality sia cambiato nel corso degli anni, ma soprattutto su quanto sia cambiato il ruolo degli insegnanti al suo interno. Luca Jurman ha infatti voluto sottolineare che a differenza di tanti anni fa, adesso ad essere in sala prove con i ragazzi sono i professionisti per la maggior parte del tempo, e non più dunque i professori, tra cui. ...

