Fuoco e fiamme tra Heather Parisi e Lucio Presta: "Continua a sparare ca**ate" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non è rimasto a lungo in silenzio Lucio Presta dopo il tweet con cui Heather Parisi ha pubblicato la sua versione dei fatti su quanto accaduto dietro le quinte della trasmissione televisiva Belve. La ex ballerina ha sostanzialmente negato che un ufficiale giudiziario abbia provveduto al pignoramento di una "somma ingente" quale risarcimento per una condanna per diffamazione, come raccontato dal manager televisivo, e ha anche rilasciato considerazioni forti su "chi utilizza i mezzi di comunicazione a proprio piacimento" e "il grado di "zerbinaggio" di gran parte del mainstream in Italia" che "ha raggiunto livelli intollerabili Heather Parisi rompe il silenzio. La cantante torna a parlare di quanto accaduto durante la registrazione di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani in ...

