Funzione ritaglio magico del Samsung Galaxy S23 pronta su altri Galaxy

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 29 marzo 2023) IlS23, fino a questo momento, ha beneficiato di un’esclusivadenominata Image Clipper. Questa ha consentito a chiunque di ottenere ritagli “magici”, perché precisi e rapidi, di un elemento in foto e video con un semplice tocco. Inutile dire che questo tipo di benefit fa gola a molti ed è per questo che la notizia del rilascio della stessa feature su dispositivi meno recenti, sempre, non può che far piacere. Secondo quanto riportato dall’informatore Revegnus, già nel mese di aprile praticamente dietro l’angolo, il produttore sarà pronto a garantire laImage Clipper suiS22 e S21, in tutti i modelli delle due generazioni di top di gamma. Sulle ex ammiraglie ...