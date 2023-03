Fuga dal reddito di cittadinanza: le domande in calo del 65% dopo la stretta sui controlli (Di mercoledì 29 marzo 2023) I dati dell’Osservatorio Inps evidenziano un netto calo delle domande nei primi due mesi del 2023 dopo le verifiche varate dal governo Meloni. A febbraio diminuiscono del 14% a quota un milione i percettori: lo Stato risparmia 81 milioni al mese Leggi su corriere (Di mercoledì 29 marzo 2023) I dati dell’Osservatorio Inps evidenziano un nettodellenei primi due mesi del 2023le verifiche varate dal governo Meloni. A febbraio diminuiscono del 14% a quota un milione i percettori: lo Stato risparmia 81 milioni al mese

