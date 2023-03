Frittata alle zucchine senza uova Leggerissima | saporita e veloce!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Hai voglia di una, ma? Ohibò, e come si ottiene un miracolo del genere, ti domanderai? Bene, qui appresso ti spieghiamo esattamente come ci si può riuscire. Si tratta in buona sostanza di sostituire lecon un altro ingrediente, tutto qui. Il procedimento è semplice ed il risultato è davvero soddisfacente. Siete pronti? Allacciate il grembiule e oleate le padelle! Eccoti la lista degli ingredienti e a seguire le modalità di preparazione. Gli ingredienti Per preparare questa ricetta, ci occorrono: 300 millilitri di acqua a temperatura ambiente; 250 grammi di farina di ceci; 20 grammi di olio di oliva; una zucchina media; quanto basta di sale e pepe; spezie a piacere; lesi possono sostituire con acqua e farina di ceci. La ...