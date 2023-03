Franco Califano | 10 anni dalla sua scomparsa | i successi | le avversità e la figlia abbandonata

(Di mercoledì 29 marzo 2023) A 10esattisua, il ricordo dinon si è ancora sbiadito. Il celebre cantautore italiano è stato autore di oltre mille canzoni e testi in versi per sé e per altri artisti. Eppure in molti hanno imparato ad apprezzarlo soprattutto per il suo carattere molto forte, forgiato sulla scia L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Riccaru75 : RT @emanuelecarioti: Franco Califano ?????? 30/03/2013-2023 ??10 anni senza il Maestro??Grazie per ciò che ci hai donato con la tua arte?? Ema… - VivMilano : RT @giorgiobigi1: Franco Califano - La musica è finita - giorgiobigi1 : Franco Califano - La mia libertà - giorgiobigi1 : Franco Califano - La musica è finita - AlexaMargaRevo : RT @emanuelecarioti: Franco Califano ?????? 30/03/2013-2023 ??10 anni senza il Maestro??Grazie per ciò che ci hai donato con la tua arte?? Ema… -

C'ERA UN RAGAZZO CHE COME ME " Gianni Morandi,Migliacci con musica di Mauro Lusini, con l'... 'O SURDATO 'NNAMMURATO " Anielloe Enrico Cannio (1915) " tonalità RE 17. IL RAGAZZO DELA ...... senza lamentarsi e dare agli altri le colpe, in una fuga frenetica e disperata dalla 'maledetta noia' di Luca Beatrice D ieci anni fa, quando morì, il giornalismo era molto diverso ...Qui il nostro speciale di oggi su Enzo Jannacci nel decennale della scomparsa. Dieci anni fa, il 29 marzo 2013, ci lasciava Enzo Jannacci, precedendo di un solo giorno la scomparsa di, per uno degli uno - due più micidiali che il destino abbia mai inferto agli appassionati italiani di musica d'autore. Simbolo della milanesità (proprio perché nato nel capoluogo ...

Franco Califano, Ardea gli dedica una piazza a 10 anni dalla morte Il Tempo

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Il Califfo ha provato tutto pagando ciò che c’era da pagare, senza lamentarsi e dare agli altri le colpe, in una fuga frenetica e disperata dalla "maledetta noia" Dieci anni fa, quando morì Franco ...