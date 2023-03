Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marco_cesario : Straordinaria la partecipazione in #francia alla X manifestazione indetta dei sindacati per rigettare la riforma de… - joseph05203429 : RT @Radio1Rai: ??#Francia #RiformaPensioni 447 fermi, 441 agenti feriti dopo gli scontri di ieri, nella giornata di mobilitazione generale.… - Radio1Rai : ??#Francia #RiformaPensioni 447 fermi, 441 agenti feriti dopo gli scontri di ieri, nella giornata di mobilitazione g… - Pater_Pat : #FRANCIA Giovedì #23Marzo giornata campale di mobilitazione e protesta indetta dai #sindacati contro riforma… - Hipatia36538162 : RT @francofontana43: Francia. “Ora non ci resta che spaccare tutto” Nelle piazze francesi cresce la rabbia Le assemblee universitarie piene… -

Innon si fermano i cortei e le manifestazioni contro la riforma delle pensioni che innalza l'eta di uscita dal mondo del lavoro da 62 a 64 anni. E' stataper il 6 di aprile una nuova ......contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, malgrado numeri (e violenze) in calo rispetto alla settimana scosa. A Parigi, in questa decima giornata di mobilitazione nazionale...I fisici della University of Strasbourg , inhanno appena "giocato", per l'appunto, con le ... una competizionedalla stessa Aps per "mostrare l'eleganza e l'estetica della fisica della ...

Francia, indetta per il 6 aprile nuova giornata di mobilitazione generale TGLA7

Il segretario generale della Cfdt ha annunciato che la premier ha invitato i rappresentanti delle categorie per "lunedì o martedì" della prossima settimana di Redazione Esteri In Francia non si ... E' ...(Teleborsa) - Scivola leggermente la fiducia dei consumatori francesi nel mese di marzo. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 81 punti ...