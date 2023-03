(Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo il successo dell'ultima edizione di Little Big Italy sul Nove, lo chef dell'Antica Pesa si racconta come non aveva mai fatto: fra paure, gioie e speranze

Nove: Little Big Italy , la sfida del "made in Italy" nel mondo conviaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all'estero ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di ...Little Big Italy,va gol con la Lazio: 'La mia cacio e pepe per Lotito. A Immobile - Sarri..' Little Big Italy e non solo.si racconta a tutto campo ad Affaritaliani.it tra cibo, tv, ...

Francesco Panella: «La comfort zone non fa per me» Vanity Fair Italia

La cosa che Francesco Panella si sente più dire dai fan che lo fermano per strada è quasi sempre una: «Beato te che stai sempre in vacanza», ignorando quanta fatica e quanto stress un programma come ...Conduttore del noto programma 'Little Big Italy', cuoco di altissimo livello e noto tifoso della Lazio: Francesco Panella si è raccontato ai microfoni di Affariitaliani.it. Lo chef ...