Francesca Fagnani chic nel look scuro… e la chioma dorata spicca

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Pomeriggio di relax nel centro di Roma per. La giornalista è stata consacrata sul palco dell’Ariston, nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Con il suo piglio è piaciuta moltissimo agli spettatori e da allora la curiosità intorno al suo personaggio è tanta. I paparazzi l’hanno intercettata e paparazzata in giro per la capitale. Per la sua passeggiataera super. Protagonista a Sanremo All’AristonGiornalista di lunga data,si è fatta conoscere al grande pubblico a Sanremo 2023. Co-conduttrice al fianco di Amadeus, ha incollato i telespettatori alla tv con la sua parlantina e ha incantato con la ricercatezza nei. Per la grande occasione aveva sfoderato tutta la sua eleganza indossando tre creazioni di Giorgio ...