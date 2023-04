Francesca Fagnani chic nel look scuro… e la chioma dorata spicca

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Pomeriggio di relax nel centro di Roma per, la giornalista consacrata sul palco dell’Ariston, nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Con il suo piglio è piaciuta moltissimo agli spettatori e da allora la curiosità intorno al suo personaggio è tanta. I paparazzi l’hanno intercettata e paparazzata in giro per la capitale. Per la sua passeggiataera super. Protagonista a Sanremo All’AristonGiornalista di lunga data,si è fatta conoscere al grande pubblico a Sanremo 2023. Co-conduttrice al fianco di Amadeus, ha incollato i telespettatori alla tv con la sua parlantina e ha incantato con la ricercatezza nei. Per la grande occasione aveva sfoderato tutta la sua eleganza indossando tre creazioni di Giorgio Armani, ...