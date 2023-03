Frana in via Umberto I a Monreale, assolto il dirigente Maurizio Busacca (Di mercoledì 29 marzo 2023) Monreale – “Non soltanto non ha omesso alcun atto di competenza del settore dei Lavori Pubblici, ma si è immediatamente attivato per ridurre lo stato di pericolo e per mettere in sicurezza le abitazioni sottostanti”. Con questa motivazione la Terza Sezione Penale del Tribunale di Palermo ha assolto con formula “perché il fatto non sussiste” (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 29 marzo 2023)– “Non soltanto non ha omesso alcun atto di competenza del settore dei Lavori Pubblici, ma si è immediatamente attivato per ridurre lo stato di pericolo e per mettere in sicurezza le abitazioni sottostanti”. Con questa motivazione la Terza Sezione Penale del Tribunale di Palermo hacon formula “perché il fatto non sussiste” (live.it)

