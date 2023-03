Frana di Ischia, sabato match benefico a Benevento (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Benevento una partita di calcio per raccogliere fondi per le vittime della alluvione di Casamicciola: sabato a Benevento si sfideranno le squadre della Giustizia Benevento e dell’Asd Casamicciola al campo Mellusi. La squadra sannita sarà composta da carabinieri, poliziotti (anche penitenziari), finanzieri, magistrati, avvocati e dipendenti dell’amministrazione giudiziaria che indosseranno maglietta e pantaloncino e proveranno a superare il Casamicciola, che milita nel campionato di Prima Categoria; l’intero ricavato dell’incasso sarà devoluto ai parenti delle 12 persone morte a seguito della calamità naturale. Il programma si aprirà con lo scambio di saluti tra le autorità di Casamicciola e quelle locali; annunciate le presenze di Simonetta Calcaterra, commissario straordinario per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAuna partita di calcio per raccogliere fondi per le vittime della alluvione di Casamicciola:si sfideranno le squadre della Giustiziae dell’Asd Casamicciola al campo Mellusi. La squadra sannita sarà composta da carabinieri, poliziotti (anche penitenziari), finanzieri, magistrati, avvocati e dipendenti dell’amministrazione giudiziaria che indosseranno maglietta e pantaloncino e proveranno a superare il Casamicciola, che milita nel campionato di Prima Categoria; l’intero ricavato dell’incasso sarà devoluto ai parenti delle 12 persone morte a seguito della calamità naturale. Il programma si aprirà con lo scambio di saluti tra le autorità di Casamicciola e quelle locali; annunciate le presenze di Simonetta Calcaterra, commissario straordinario per ...

