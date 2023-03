FOTO: Nuove immagini dell’imponente stage di WM 39 in allestimento (Di mercoledì 29 marzo 2023) Siamo in piena WrestleMania week. L’appuntamento per il grande evento di casa WWE è per sabato e domenica. Come sappiamo, ad ospitare l’evento sarà il SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles, California. Nei giorni scorsi sono circolate le prime immagini dello stage in allestimento. Ora i lavori sono avanzati e possiamo avere una idea più precisa di quella che sarà la scenografia. La sensazione è quella di uno stage imponente. Qui sotto potete vedere le Nuove immagini. Un occhio allo stage in allestimento WWE WrestleMania 39 stage Hollywood Almost Ready # WrestleMania pic.twitter.com/rsxXMb9QaT— NIKHIL CHAVAN (@NIKHILC24270623) March 28, 2023 Sneak peak at the #WWE #Wrestlemania 39 stage! ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 29 marzo 2023) Siamo in piena WrestleMania week. L’appuntamento per il grande evento di casa WWE è per sabato e domenica. Come sappiamo, ad ospitare l’evento sarà il SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles, California. Nei giorni scorsi sono circolate le primedelloin. Ora i lavori sono avanzati e possiamo avere una idea più precisa di quella che sarà la scenografia. La sensazione è quella di unoimponente. Qui sotto potete vedere le. Un occhio alloinWWE WrestleMania 39Hollywood Almost Ready # WrestleMania pic.twitter.com/rsxXMb9QaT— NIKHIL CHAVAN (@NIKHILC24270623) March 28, 2023 Sneak peak at the #WWE #Wrestlemania 39! ...

