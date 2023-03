FOTO – Lautaro Martinez, errore inconcepibile! Manca un gol fatto (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lautaro Martinez torna a giocare titolare con l’Argentina in attacco con Lionel Messi, che dopo pochi secondi lo libera per segnare un gol facilissimo, ma l’attaccante dell’Inter lo sbaglia (QUI il report di Argentina-Curaçao). errore – Lautaro Martinez sbaglia un gol clamorosamente facile a pochi passi dalla porta a pochi minuti dall’inizio della sfida tra Argentina e Curaçao (poi terminata sul punteggio di 7-0). Un errore questo, che probabilmente incide sul rendimento dell’attaccante dell’Inter per tutta la sua partita, dove di fatto non riesce a trovare la via del gol. Di seguito l’immagine del gol sbagliato a pochi passi dalla porta pubblicato dal sito sportivo Olè. ¡No Lautaro! pic.twitter.com/nuFhY3pLCv — Diario Olé (@DiarioOle) March 28, ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023)torna a giocare titolare con l’Argentina in attacco con Lionel Messi, che dopo pochi secondi lo libera per segnare un gol facilissimo, ma l’attaccante dell’Inter lo sbaglia (QUI il report di Argentina-Curaçao).sbaglia un gol clamorosamente facile a pochi passi dalla porta a pochi minuti dall’inizio della sfida tra Argentina e Curaçao (poi terminata sul punteggio di 7-0). Unquesto, che probabilmente incide sul rendimento dell’attaccante dell’Inter per tutta la sua partita, dove dinon riesce a trovare la via del gol. Di seguito l’immagine del gol sbagliato a pochi passi dalla porta pubblicato dal sito sportivo Olè. ¡No! pic.twitter.com/nuFhY3pLCv — Diario Olé (@DiarioOle) March 28, ...

