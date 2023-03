FOTO ? L’Inter fa gli auguri all’ex tuttofare pure portiere | Farinos!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tantia Javier Farinos, ex centrocampista deldal 2000 al 2004. Lo spagnolo viene ricordato soprattutto per aver vestito anche i panni delin un indimenticabile match di Coppa Uefa contro il Valencia TANTI? Buon compleanno Farinos. L’ex giocatore spagnolo spegne oggi 45 candeline. Alha giocato dal 2000 al 2004, con un breve intermezzo al Villarreal nel 2003. In maglia nerazzurra non è riuscito a portare a casa nessun trofeo, ma resterà per sempre nel cuore dei tifosi per l’indimenticabile nottata di Valencia, ritorno dei quarti di finale di Coppa Uefa 2001/02. In quel caso si infilò i guantoni dadopo l’espulsione di Toldo per esaurimento cambi riuscendo a difendere l’1-0 firmato Nicola Ventola. Qualità, quantità e… Un clean sheet nel CV ...