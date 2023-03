Forte terremoto in Molise: l’epicentro vicino a Campobasso (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato alle 22:52 di oggi 28 marzo nella zona di Montagano, a 10 chilometri da Campobasso. Il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo e Campania. Al momento... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 marzo 2023) Undi magnitudo 4.6 è stato registrato alle 22:52 di oggi 28 marzo nella zona di Montagano, a 10 chilometri da. Il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo e Campania. Al momento...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Forte scossa di #terremoto avvertita nel Sud Italia, epicentro a Campobasso - dottorbarbieri : ?? forte scossa di #terremoto in #Molise - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Molise, con epicentro a Campobasso, avvertita distintamente anche a Napoli e in Campa… - meowoffa : mi hanno contattata per chiedermi se ho sentito il terremoto e niente raga io sono nel letto e non ho sentito nulla… - FrancoMusiani : RT @OfficialTozzi: Visto che denari pubblici ce ne sono pochi, e che abbiamo deciso di utilizzarli per il ponte sullo stretto e non per met… -