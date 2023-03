Forte terremoto a Campobasso (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato alle 22:52 di oggi 28 marzo nella zona di Montagano, a 10 chilometri da Campobasso.Il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo e Campania. Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 marzo 2023) Undi magnitudo 4.6 è stato registrato alle 22:52 di oggi 28 marzo nella zona di Montagano, a 10 chilometri da.Il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo e Campania.

Forte scossa di terremoto a Campobasso, avvertita anche in Puglia La Gazzetta del Mezzogiorno Forte scossa di terremoto avvertita anche a Terlizzi Nella tarda serata, alle ore 23.52, una intensa scossa di terremoto è stata avvertita in Puglia. A Terlizzi oscillazione soprattutto ai piani più alti degli stabili, ma su tutta la provincia di Foggia ... Terremoto di magnitudo 4.6 in provincia di Campobasso (ANSA) - ROMA, 29 MAR - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:52 di ieri in provincia di Campobasso Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ... Nella tarda serata, alle ore 23.52, una intensa scossa di terremoto è stata avvertita in Puglia. A Terlizzi oscillazione soprattutto ai piani più alti degli stabili, ma su tutta la provincia di Foggia ...(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:52 di ieri in provincia di Campobasso Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...