Forte scossa sismica in Molise, gente impaurita ma nessun danno ma scuole chiuse (Di mercoledì 29 marzo 2023) Campobasso - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:52 di ieri in provincia di Campobasso Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di profondità ed epicentro nei pressi di Montagano. Oltre che nel Molise, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in alcune zone limitrofe della Campania, della Puglia, dell'Abruzzo e del Lazio. Qualche crepa sui muri segnalata in alcuni comuni, a Campobasso scene di panico in strada, traffico in aumento, grande spavento, persone in pigiama e persino con valigia al seguito. Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha disposto per oggi - a fini precauzionali e per procedere ad accurati sopralluoghi in seguito alla Forte scossa sismica avvenuta ieri sera ...

dottorbarbieri : ?? forte scossa di #terremoto in #Molise - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Molise, con epicentro a Campobasso, avvertita distintamente anche a Napoli e in Campa… - fanpage : Forte scossa di #terremoto avvertita nel Sud Italia, epicentro a Campobasso - CorrNazionale : #Terremoto, forte scossa in #Molise: magnitudo 4.6, oggi scuola chiuse. L'epicentro a #Montagano, a 10 chilometri d…