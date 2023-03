Forte scossa di terremoto a Campobasso, trema anche la provincia di Napoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una scossa di terremoto, di magnitudo tra 4.6 e 5.1 alle ore 23.52 si è verificata in Molise, con epicentro a Campobasso. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche in Abruzzo, in Campania e a Napoli. Il terremoto durato pochi secondi si è avvertito distintamente tanto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Unadi, di magnitudo tra 4.6 e 5.1 alle ore 23.52 si è verificata in Molise, con epicentro a. Il sisma è stato avvertito chiaramentein Abruzzo, in Campania e a. Ildurato pochi secondi si è avvertito distintamente tanto L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

