Formula E - I segreti della Gen3 DS Performance

(Di mercoledì 29 marzo 2023) I freni a disco, il cambio semiautomatico e le sospensioni attive sono soluzioni che oggi si possono trovare su molte auto di serie, ma che in realtà hanno origine dal mondo delle competizioni. E con in piena transizione energetica, non potevamo farci sfuggire l'opportunità di raggiungere la sede di DS Motorsport a Versailles detentrice di due titoli costruttoriE per scoprire come le tecnologie delle monoposto elettriche siano destinate a cambiare le auto del futuro. Un breve ripasso. Come sappiamo qui non ci sono bielle e pistoni, perché qui la magiapotenza è a carico di un powertrain bimotore da oltre 800 cavalli, poco meno di 600 kW per chi ragiona a elettroni. Lo schema prevede al posteriore un'unità elettrica da 350 kW dalla sola funzione propulsiva, con software e componenti completamente sviluppati dalle singole squadre. ...