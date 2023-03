(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tanti volti noti al Teatrodi Roma ieri sera per la prima di “Amori e sapori nelle cucine del Principe” ,lo spettacolo di Roberto Cavosi conD’Aquino e, Giancarlo Ratti, Tommaso D’Alia, Rossella Pugliese e Francesco Godina, regia di Nadia Baldi. Nato da un’idea di Simona Celi, lo spettacolo è prodotto da La Contrada Teatro Stabile di Trieste e Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, lescene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Carlo Poggioli, le musiche di Ivo Parlati. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo sono intervenuti all’attesa prima romana per applaudire i colleghi. Tra gli ‘avvistati c’erano: Flora Canto, Matilde Brandi con il compagno, Martina Colombari, Maria Rosaria Omaggio, Giovanna Rei, Rosanna Cancellieri, Giorgio Borghetti, Patrizia Pellegrino, Roberta Beta, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Folla di vip per il debutto di Tosca D’Acquino e Giampiero Ingrassia al Quirino (FOTO) - MagTua : Folla di #vip al @TeatroQuirino per il debutto di Tosca D’Acquino e Giampiero Ingrassia. Sfoglia la gallery… - im_imma_ : Io che esco dal Royal e intanto al Vesuvio è arrivato sicuro qualche vip perché ho visto un certo movimento di folla ??????????? -

... ex magistrato ed ex sindaco di Genova, sulla meravigliosa collina deia Sant'Ilario, dove ... Brunetto: attingere personale da Paesi extra UE Unaper l'ultimo saluto a Giorgio Bornacin... performance e 'cannoni' giganti che sparano gadget tra la. Completare il giro dei distretti ... Andare a caccia die curiosità tra Soho e Tribeca TriBeCa significa 'Triangle Below Canal Street'...Proprio l'agente dei, su Twitter , ha svelato quanto accaduto, spiegando che la ballerina ha ... Le curiosità su Heather Parisi - Ha dichiarato di soffrire di agorafobia: 'Lami mette paura' - ...

Folla di vip per il debutto di Tosca D’Acquino e Giampiero Ingrassia al Quirino (FOTO) Tua City Mag

Tensione nella puntata del Gf Vip tra Giulia Salemi e la ex schermitrice campana, Antonella Fiordelisi. L'ex concorrente del reality ha spesso dimostrato di ...All'Antico Vinaio sbarca ufficialmente a Forte dei Marmi. Questa mattina, sabato 25 marzo 2023, si è svolta l'inaugurazione con taglio del nastro del nuovo locale di Tommaso Mazzanti, presente all'eve ...