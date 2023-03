Fiumicino, al via il cantiere per la ristrutturazione dell’asilo nido di via Foce Micina (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fiumicino – “Sono iniziati oggi i lavori per la ristrutturazione dell’asilo nido di via Foce Micina”. Ad annunciarlo è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Finalmente abbiamo aggiudicato l’appalto. Oggi la ditta è arrivata ed ha iniziato ad allestire il cantiere – prosegue il sindaco -. I lavori dureranno 150 giorni in modo per dal prossimo anno avremo a disposizione un asilo completamente rinnovato che potrà accogliere circa 60 bambine e bambini. Purtroppo, nelle ultime settimane, l’edificio ha subito danni causati da atti vandalici di chi non ha rispetto per i beni collettivi: questo implicherà uno sforzo maggiore, ma porremo rimedio”. “I lavori, per un totale di quasi 900 mila euro, riguarderanno la messa a norma e il recupero sia opere delle ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023)– “Sono iniziati oggi i lavori per ladi via”. Ad annunciarlo è il sindaco di, Esterino Montino. “Finalmente abbiamo aggiudicato l’appalto. Oggi la ditta è arrivata ed ha iniziato ad allestire il– prosegue il sindaco -. I lavori dureranno 150 giorni in modo per dal prossimo anno avremo a disposizione un asilo completamente rinnovato che potrà accogliere circa 60 bambine e bambini. Purtroppo, nelle ultime settimane, l’edificio ha subito danni causati da atti vandalici di chi non ha rispetto per i beni collettivi: questo implicherà uno sforzo maggiore, ma porremo rimedio”. “I lavori, per un totale di quasi 900 mila euro, riguarderanno la messa a norma e il recupero sia opere delle ...

