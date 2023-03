Firmato il protocollo d’intesa per la rete dei musei di Salerno (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFirmato, a Palazzo di Città a Salerno, il protocollo d’intesa per la costituzione della rete dei musei di Salerno, in cui confluiscono quindici istituti museali del territorio. Il protocollo prevede, tra i diversi punti trattati, di favorire progetti culturali integrati, promuovere efficaci attività di conservazione, ricerca e fruizione del patrimonio, aumentare l’accessibilità alle collezioni per differenti tipologie di pubblico, mettere in campo strategie e servizi educativi congiunti, curare la promozione in maniera integrata e sistematica. I firmatari del protocollo si impegnano a dotarsi di una struttura organizzativa, a definire un modello di gestione e a programmare un piano di attività congiunte, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, a Palazzo di Città a, ilper la costituzione delladeidi, in cui confluiscono quindici istituti museali del territorio. Ilprevede, tra i diversi punti trattati, di favorire progetti culturali integrati, promuovere efficaci attività di conservazione, ricerca e fruizione del patrimonio, aumentare l’accessibilità alle collezioni per differenti tipologie di pubblico, mettere in campo strategie e servizi educativi congiunti, curare la promozione in maniera integrata e sistematica. I firmatari delsi impegnano a dotarsi di una struttura organizzativa, a definire un modello di gestione e a programmare un piano di attività congiunte, ...

