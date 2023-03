Firenze | incidente mortale a Grassina | auto travolge e uccide pedone

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Un uomo, travolto da un’mentre stava passeggiando con la moglie, è morto oggi pomeriggio a, frazione del comune di Bagno a Ripoli (). L’si è verificato in via Chiantigiana, nel centro del paese. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimare l’uomo, e gli agenti della polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un uomo, travolto da un'auto mentre stava passeggiando con la moglie, è morto oggi pomeriggio a Grassina, frazione del comune di Bagno a Ripoli (). L'si è verificato in via Chiantigiana, nel centro del paese. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo, e gli ...

