Fiorentina | Nardella | “Progetto ristrutturazione del Franchi un grande esempio di organizzazione”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) “Faccio presente che ildel ‘’ è uno di quelli che ha impiegato meno tempo in assoluto per passare tutte le prime fasi di autorizzazioni. È unvirtuoso di efficienza, velocità e anche di collaborazione con tutti gli altri livelli istituzionali. Credo che sia da prendere come undal punto di vista delle procedure del Pnrr ed è difficile che qualcuno possa sostenere il contrario”. Queste le parole del sindaco Dariodi Firenze parlando deldidello stadio ‘’. Nei giorni scorsi la Commissione europea ha avanzato dei dubbi circa la legittimità di erogazione di parte del finanziamento che dovrebbe servire per coprire interamente i costi per la realizzazione proprio della ...

Il sindaco Darioha promesso che si batterà per il progetto, vedremo cosa succederà. ...Firenze Perché a noi pare evidente come l'incertezza continua in cui ci troviamo sul tema "" ......le opere di Luca Giordano perderebbe qualcosa della sua magnificenza " sottolinea Dario, ... Per queste ragioni l'esposizione risulta centratasull' attivitàdi Giordano , nel 1682 - ...... alcune delle quali mai viste a Firenze prima d'ora, ripercorrono l'attivitàdel pittore ... Per Dario, sindaco della Città Metropolitana "la mostra dedicata a Luca Giordano è ...

Appena appresa la notizia il sindaco di Firenze Dario Nardella si è sentito col ministro per gli ... perché teme che lo stadio rifatto sia poi affidato in concessione a uso esclusivo alla Fiorentina.Il sindaco Dario Nardella ha promesso che si batterà per il progetto ... "La nostra città - prosegue - ha diritto a uno stadio davvero moderno e i 30 mila fiorentini che mediamente occupano le tribune ...