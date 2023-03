Fiorentina, le ultime sulle condizioni di Luka Jovic: il comunicato (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Fiorentina ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Luka Jovic dopo il problema riscontrato con la sua Nazionale La Fiorentina, con un comunicato ufficiale, ha fatto il punto sulle condizioni di Luka Jovic. IL comunicato – Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Luka Jovic è stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato in Nazionale. Sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Laha fornito un aggiornamentodidopo il problema riscontrato con la sua Nazionale La, con unufficiale, ha fatto il puntodi. ILcomunica che, nella mattinata odierna, il calciatoreè stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato in Nazionale. Sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

