Fiorentina: Jovic salterà la trasferta con l'Inter (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo essere mancato contro il Lecce nell'ultima gara di campionato e con la nazionale serba per le partite di qualificazione europee con Lituania e Montenegro, l'attaccante della Fiorentina, Luka ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo essere mancato contro il Lecce nell'ultima gara di campionato e con la nazionale serba per le partite di qualificazione europee con Lituania e Montenegro, l'attaccante della, Luka ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: Fiorentina, infezione virale per Jovic: l'attaccante si allenerà a parte per qualche giorno - DiMarzio : #Fiorentina, ancora allenamento a parte per #Jovic - glooit : Fiorentina: Jovic salterà la trasferta con l'Inter leggi su Gloo - FcInterNewsit : Fiorentina, infezione virale per Jovic: l'attaccante si allenerà a parte per qualche giorno - ultimeinfo : #LukaJovic salta l'Inter per infortunio: il comunicato della Fiorentina! ???? -