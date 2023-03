Fiorentina | Commisso | «Sto rendendo qualcosa all’Italia e al calcio»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Rocco, presidente della, ha così parlato dell’acquisto del club viola da parte sua: le dichiarazioni Rocco, presidente della, ha così parlato della sua presidenza a margine di un incontro alla John Cabot University a New York. LE PAROLE – «L’acquisto da parte mia dellaè stata la strada per renderee al. Laha una storia lunga e ricca nelitaliano ma non aveva mai avuto niente di proprietà in città. I soldi che abbiamo speso per progettare e costruire il Viola Park lasceranno per sempreal club e alla città. Sarà uno dei più grandi centri sportivi d’Europa, dove giocheranno tutte le nostre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Due anni fa (aprile 2021) scrissi un pezzo sull'incredibile storia del #Franchi che il Comune di Firenze aveva deci… - NapoliAddict : Fiorentina, Commisso: 'Dai tempi dei Medici nessuno ha investito a Firenze come me' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - CalcioNews24 : #Fiorentina, parla così il presidente #Commisso del suo lavoro con i viola - Anbig_1 : RT @OGiannino: @CarloFusaro veramente straordinario: i media ITA tendono a 'fare colore' su Commisso presidente della Fiorentina, ma quel c… - Assurba84248179 : @matteorenzi il tweet fino alle ultime 5 righe è condivisibile peccato che il progetto della fiorentina c'era eccom… -

Roccodurante il suo intervento al Galà della John Cabot University a New York ha parlato della sua avventura alla guida dellae, a proposito dei suoi investimenti, in particolare quello ...... ma anche i centri commerciali e le strutture ricettive necessarie a soddisfare il piano economico finanziario della, che ha già dimostrato di avere, con la proprietà, le capacità ...In un articolo veniva ricostruita la vicenda stigmatizzando il fatto, tutto italiano, di un sistema che rifiutava la proposta di Rocco, patron e presidente della, di fare di ...

FIORENTINA VIA DAL FRANCHI ANCHE COL "PROGETTO COMMISSO" Firenze Viola

"Quando Commisso presentò il progetto ... Si attende una comunicazione anche da parte della Fiorentina "Non lo so, non giudico. Bastano le parole del sindaco che sottintendono un colloquio tra ...Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto a New York al Gala della John Cabot University. "Amo l'Italia, non esiste un altro paese simile nel mondo - ha raccontato nel corso della ...