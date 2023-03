Fiorentina, Biraghi: «Sono il parafulmine della squadra, a chi mi critica chiederei una cosa» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole di Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina: «Spesso mi dipingono come scorbutico: ma come fai a giudicarmi se non sai chi Sono davvero?» Cristiano Biraghi taglierà contro l’Inter il traguardo delle 200 presenze con la maglia della Fiorentina. Per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole. MIGLIOR MOMENTO della CARRIERA – «Diciamo un buon momento, si può sempre migliorare. Ma già lo scorso anno abbiamo raggiunto un traguardo importante tornando in Europa. Adesso c’è la possibilità di fare ancora meglio». MIGLIOR CROSSATORE della SERIE A – «Sono contento perché per me parlano i numeri, non le chiacchiere. Quando eccelli in una statistica è un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le parole di Cristiano, capitano: «Spesso mi dipingono come scorbutico: ma come fai a giudicarmi se non sai chidavvero?» Cristianotaglierà contro l’Inter il traguardo delle 200 presenze con la maglia. Per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole. MIGLIOR MOMENTOCARRIERA – «Diciamo un buon momento, si può sempre migliorare. Ma già lo scorso anno abbiamo raggiunto un traguardo importante tornando in Europa. Adesso c’è la possibilità di fare ancora meglio». MIGLIOR CROSSATORESERIE A – «contento perché per me parlano i numeri, non le chiacchiere. Quando eccelli in una statistica è un ...

