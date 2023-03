Fiordelisi e Donnamaria parlano di matrimonio e figli: “Noi siamo per sempre!” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nonostante siano entrambi stati eliminati dalla casa del GF Vip, una al televoto e l’altro per una squalifica, per il momento Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria non si sono visti in nessun salotto tv. I due però hanno trovato spazio su Chi per raccontare il loro amore che definiscono ‘non perfetto, ma per sempre’. Tra le tante cose, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo (che ieri ha fatto delle rivelazioni interessanti) e il volto di Forum hanno parlato anche di matrimonio e figli. Insomma, due ragazzi che amano fare le cose con calma. “Se il nostro amore durerà? Sì, sì, sì tra me e lui durerà! Che dicono i genitori nostri? I miei sono felicissimi, lo adorano, oddio, avrei preferito che non si mettessero tanto in mezzo durante il mio percorso, mi dispiace di tanti interventi. – ha dichiarato Antonella -Se ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nonostante siano entrambi stati eliminati dalla casa del GF Vip, una al televoto e l’altro per una squalifica, per il momento Antonellae Edoardonon si sono visti in nessun salotto tv. I due però hanno trovato spazio su Chi per raccontare il loro amore che definiscono ‘non perfetto, ma per sempre’. Tra le tante cose, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo (che ieri ha fatto delle rivelazioni interessanti) e il volto di Forum hanno parlato anche di. Insomma, due ragazzi che amano fare le cose con calma. “Se il nostro amore durerà? Sì, sì, sì tra me e lui durerà! Che dicono i genitori nostri? I miei sono felicissimi, lo adorano, oddio, avrei preferito che non si mettessero tanto in mezzo durante il mio percorso, mi dispiace di tanti interventi. – ha dichiarato Antonella -Se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Fiordelisi e Donnamaria parlano di matrimonio e figli: “Noi siamo per sempre!” #GFVip - Gina35415084 : RT @vincefrancesco: Mamma Chicca rock a Woodstock che suona ukulele come #drojette. Gioele cittadino USA. #donnalisi salviamo #Andrea Maest… - CristinaCosen20 : RT @Giulia4__: Vincenzo ??'Per me sei come una figlia' Chicca??'Sei bella matta,questo ci piace. Io da giovane ero peggio di te' Leriana??'… - Michela7107 : @me_la_nia86 @Anto_Fiordelisi Vabbè abbiamo una visione diametralmente opposta. Io ho visto in Micol una velenosità… - ConsalvoGiusy : RT @Giulia4__: Vincenzo ??'Per me sei come una figlia' Chicca??'Sei bella matta,questo ci piace. Io da giovane ero peggio di te' Leriana??'… -