Fino al 30 marzo visite di prevenzione al Centro Odontoiatrico Humanitas Medical Care di Via Camozzi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bergamo. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale che si celebra il 20 marzo, il Centro Odontoiatrico Humanitas Medical Care di Bergamo in Via Camozzi vuole sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza dei controlli periodici dal dentista con visite dedicate dal 20 al 30 marzo. Spesso i pazienti sottovalutano questi appuntamenti, consigliati una volta l’anno, e si recano dal dentista solo quando riscontrano delle problematiche particolari o dolore ai denti. Il sorriso costituisce una parte importante per il proprio benessere fisico e per tale ragione deve essere tutelato. Alla Humanitas Medical Care di Bergamo in Via Camozzi sarà possibile prenotare ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bergamo. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale che si celebra il 20, ildi Bergamo in Viavuole sensibilizzare adulti e bambini sull’importanza dei controlli periodici dal dentista condedicate dal 20 al 30. Spesso i pazienti sottovalutano questi appuntamenti, consigliati una volta l’anno, e si recano dal dentista solo quando riscontrano delle problematiche particolari o dolore ai denti. Il sorriso costituisce una parte importante per il proprio benessere fisico e per tale ragione deve essere tutelato. Alladi Bergamo in Viasarà possibile prenotare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : È cento volte bello! Oggi siamo noi a ringraziare tutti voi per l’entusiasmo e l’affetto che ci state dimostrando… - ItalianAirForce : Sei già entrato all'#AirForceExperience, il villaggio aeronautico in Piazza del Popolo, a Roma? Potrai visitare anc… - ItalianAirForce : La Sala Operativa di Logistica Avanzata lavora “dietro le quinte” per la sicurezza di pubblico e personale presente… - DonatellaBeneta : RT @lecittainfesta: ?Il 20 marzo prende il via “Primavera Gazzera 2023”! ??L'iniziativa è promossa dall’Associazione Commercianti Artigian… - DonatellaBeneta : RT @comunevenezia: ??Il 20 marzo prende il via “Primavera Gazzera 2023”, iniziativa promossa dall’Associazione Commercianti Artigiani Gazzer… -