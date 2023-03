Figo | «Le mie favorite per la Champions sono Manchester City e Bayern Monaco»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Luis, ex giocatore di Real Madrid e Inter, ha parlato a margine dell’evento tenutosi al Campus Vicente Del Bosque Luis, ex giocatore di Real Madrid e Inter, ha parlato a Marca delle squadrealla vittoria finale di questa edizione diLeague a margine dell’evento tenutosi al Campus Vicente Del Bosque. PAROLE – «Bisogna sempre fare i conti con il Real, però le mie. L’Inter forse ha le cose più complicate e per me è un po’ più giù». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Luis, ex giocatore di Real Madrid e Inter, ha parlato a margine dell'evento tenutosi al Campus Vicente Del Bosque Luis, ex giocatore di Real Madrid e Inter, ha parlato a Marca delle squadre favorite alla vittoria finale di questa edizione di Champions League a margine dell'evento tenutosi al Campus Vicente Del

Luis Figo ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti. L'ex giocatore ha detto la sua sulla Champions League: "In Champions bisogna sempre contare sul Real Madrid, ma la mia favorita è una tra