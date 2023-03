Figli di coppie omogenitoriali, Torino pubblica il manifesto del raduno dei sindaci: «Le città per i diritti» (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Le città per i diritti». È il titolo della mobilitazione del fronte unito (per ora) dei sindaci dem, lanciata dal sindaco di Torino e prevista per il 12 maggio, a favore del riconoscimento dei Figli delle coppie omogenitoriali. All’indomani dell’incontro in videoconferenza dei primi cittadini delle principali città italiane, Stefano Lo Russo ha infatti pubblicato sulle sue pagine social la locandina dell’evento promosso dalla città di Torino. Un’iniziativa descritta come «assemblea di sindache, sindaci, amministratrici e amministratori locali. Contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, per i diritti di tutte le famiglie». Mobilitazione, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Leper i». È il titolo della mobilitazione del fronte unito (per ora) deidem, lanciata dal sindaco die prevista per il 12 maggio, a favore del riconoscimento deidelle. All’indomani dell’incontro in videoconferenza dei primi cittadini delle principaliitaliane, Stefano Lo Russo ha infattito sulle sue pagine social la locandina dell’evento promosso dalladi. Un’iniziativa descritta come «assemblea di sindache,, amministratrici e amministratori locali. Contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, per idi tutte le famiglie». Mobilitazione, ...

