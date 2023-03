Figli coppie Lgbt, Roccella replica: “Sindaci contro la Cassazione” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Non c’è un confronto da fare. Ci sono leggi e una sentenza precisa. I Sindaci sanno quello che possono e che non possono fare”. Una durissima risposta quella della ministra della Famiglia, alla dichiarazione congiunta degli amministratori delle grandi città diffusa martedì 28 marzo. Gualtieri, Sala, Nardella e compagna sono quindi disobbedienti? “No, è qualcosa che decidono loro, sapendo che c’è una sentenza che non applicano. Non c’è qualcosa da contrattare”, aggiunge Eugenia Roccella. La replica della ministra Roccella ai Sindaci Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità alla presentazione di “Comuni amici della famiglia” a RomaLa lettera sui Figli delle coppie gay tiene quindi banco nel dibattito pubblico tanto ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Non c’è un confronto da fare. Ci sono leggi e una sentenza precisa. Isanno quello che possono e che non possono fare”. Una durissima risposta quella della ministra della Famiglia, alla dichiarazione congiunta degli amministratori delle grandi città diffusa martedì 28 marzo. Gualtieri, Sala, Nardella e compagna sono quindi disobbedienti? “No, è qualcosa che decidono loro, sapendo che c’è una sentenza che non applicano. Non c’è qualcosa da contrattare”, aggiunge Eugenia. Ladella ministraaiEugenia, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità alla presentazione di “Comuni amici della famiglia” a RomaLa lettera suidellegay tiene quindi banco nel dibattito pubblico tanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Figli coppie gay, i sindaci tirano dritto: “Trascriveremo certificati di nascita”. E chiedono un incontro a Meloni - DarioNardella : Firenze è pronta a riprendere la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali che vivono e risiedono nel nostro… - ultimora_pol : Figli coppie gay, il ministro Eugenia #Roccella chiude ai sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze… - Pablo00152555 : Figli di coppie gay, Roccella chiude ai sindaci: «Nessun confronto da fare» - poteredonna : RT @Linus2k: Magari mi sbaglio, ma se ovunque in Europa coppie omogenitoriali possono adottare figli e non è crollata la società e non sono… -