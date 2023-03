Figli coppie gay, Roccella chiude ai sindaci: “Nessun confronto” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Figli coppie gay, il ministro Eugenia Roccella chiude ai sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Bari: “Non c’è un confronto da fare. Trascrivono gli atti di nascita? C’è una sentenza della Cassazione precisa. Sanno quello che possono e che non possono fare“, ha detto la titolare del dicastero della Famiglia. Roccella stoppa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)gay, il ministro Eugeniaaidi Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e Bari: “Non c’è unda fare. Trascrivono gli atti di nascita? C’è una sentenza della Cassazione precisa. Sanno quello che possono e che non possono fare“, ha detto la titolare del dicastero della Famiglia.stoppa ... TAG24.

