Fifa | sanzioni Figc estese a livello mondiale Paratici potrebbe lasciare il Tottenham

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – “Lapuò confermare che a seguito di una richiesta della Federazione italiana (), il Presidente della Commissione Disciplinareha deciso di estendere leimposte dallaa diversi funzionari del calcio per avere effetto”. Questo quanto ha reso noto lain una nota. Una decisione cheportare Fabiol’incarico di direttore generale del. L’ex ds della Juventus, infatti, lo scorso gennaio è stato condannato a 30 mesi di inibizione nell’ambito del processo sul caso plusvalenze ma è in attesa dell’esito del ricorso che sarà esaminato dal Collegio di Garanzia dello Sport. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La #Fifa estende a livello Mondiale le sanzioni #Figc: l'inibizione di Fabio #Paratici vale, con effetto immedia… - DiMarzio : Con una nota, la @FIFAcom ha precisato che le sanzioni imposte dalla @FIGC avranno effetto globale: l'inibizione pe… - capuanogio : La #Fifa a @guardian_sport: 'La FIFA può confermare che, a seguito di una richiesta della #Figc, il presidente del… - Frances99584624 : RT @DiMarzio: Con una nota, la @FIFAcom ha precisato che le sanzioni imposte dalla @FIGC avranno effetto globale: l'inibizione per Fabio #P… - Lulomarco : RT @ZZiliani: @capuanogio @guardian_sport L'ho scritto subito dopo le inibizioni inflitte ad Agnelli, Paratici e compagnia 'imbrogliante'.… -

'Lapuò confermare che a seguito di una richiesta della Federazione italiana (Figc), il Presidente della Commissione Disciplinareha deciso di estendere leimposte dalla Figc a diversi funzionari del calcio per avere effetto mondiale'. Questo quanto ha reso noto lain una nota. Una decisione che potrebbe ...Fabio Paratici potrebbe dover lasciare il suo incarico al Tottenham alla luce della decisione dellache ha esteso la validità dellecomminate dalla Figc a livello internazionale. Lo riporta il The Guardian . L'ex dirigente della Juventus è stato inibito per 30 mesi per il suo ...... a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (Figc), il presidente della commissione disciplinare dellaha deciso di estendere leimposte dalla Figc ai diversi funzionari ...

Fifa: sanzioni Figc estese a livello mondiale. Paratici potrebbe lasciare il Tottenham Adnkronos

La FIFA ha dichiarato al “The Guardian“: «La FIFA può confermare che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (FIGC), il presidente del comitato disciplinare ha deciso di estendere le ...La Fifa ha comunicato che le sanzioni inferte nel processo sportivo sulle plusvalenze ai dirigenti della Juventus sono valide a livello globale. Tradotto vuol dire che Fabio Paratici, ex uomo mercato ...