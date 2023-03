Fifa | sanzioni Figc estese a livello mondiale | Paratici in bilico

(Di mercoledì 29 marzo 2023) C'è un'ultima novità per quanto riguarda le indagini che interessano la Juventus. La, infatti, ha fatto sapere che leinfitte ai dirigenti italiani in ambitosaranno valide anche a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++La #Fifa estende a livello Mondiale le sanzioni #Figc: l'inibizione di Fabio #Paratici vale, con effetto immedia… - DiMarzio : Con una nota, la @FIFAcom ha precisato che le sanzioni imposte dalla @FIGC avranno effetto globale: l'inibizione pe… - MarcoCH0 : RT @sportface2016: +++La #Fifa estende a livello Mondiale le sanzioni #Figc: l'inibizione di Fabio #Paratici vale, con effetto immediato, a… - CorkScrew12 : RT @sportface2016: +++La #Fifa estende a livello Mondiale le sanzioni #Figc: l'inibizione di Fabio #Paratici vale, con effetto immediato, a… - CalcioNapoli24 : -

C'è un'ultima novità per quanto riguarda le indagini che interessano la Juventus. La, infatti, ha fatto sapere che leinfitte ai dirigenti italiani in ambito Figc saranno valide anche a livello internazionale ...... laha annunciato: 'Confermiamo che, a seguito di una richiesta della Federcalcio italiana (FIGC), il presidente della commissione disciplinare dellaha deciso di estendere le...Laha annunciato al quotidiano britannico The Guardian : ' A seguito di una richiesta della Figc, il comitato disciplinare ha deciso di estendere leinflitte a diversi dirigenti di ...

Fifa, sanzioni Figc estese a livello mondiale: cosa cambia per Paratici Tuttosport

C'è un'ultima novità per quanto riguarda le indagini che interessano la Juventus. La Fifa, infatti, ha fatto sapere che le sanzioni infitte ai dirigenti italiani in ambito Figc saranno valide anche a ...La FIFA, secondo quanto riferisce Sky Sport News, ha annunciato che le sanzioni della FIGC varranno a livello mondiale. Dunque anche nel caso di Paratici, ds del Tottenham: "La FIFA conferma che, a ...