Fiction Rai2 | Rocco Schiavone 5 | quando inizia | numero puntate e trama

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piccipicci446 : Pov: non la prof che ci dà da analizzare fiction di Rai1 e di tutte le piattaforme possibili e immaginabili ma non… - ph_pluton : RT @Baccotvnews: Dalle curve è #Chilhavisto a vincere la serata con il picco del 17%. Dalle 23:20 a mezzanotte il secondo episodio di #Mare… - AntineaLil : @isainsolia È il canale 'giovane', un po' come Mediaset tenta di fare, ha fatto ecc... con Italia 1, con la differe… - Baccotvnews : Dalle curve è #Chilhavisto a vincere la serata con il picco del 17%. Dalle 23:20 a mezzanotte il secondo episodio d… - maria_paola63 : RT @Baccotvnews: Bella l'idea di lanciare la nuova fiction dell'autunno, #Noisiamoleggenda, con un promo al termine di #MareFuori3. Nel cas… -

... dal quale apprendiamo che a trionfare per numero di telespettatori è stata ladi Rai1, ... il tutto in una serata che ha visto anche la concorrenza di Stasera tutto è possibile, in onda su...Domenica anomala quella di ieri, 26 marzo 2023, che ha visto su Rai1 l'assenza dellaResta con me, con protagonista Francesco Arca, per via della partita di calcio dell'Italia ... quindi, ......sue poi l'ultima puntata di Sapiens - Un solo pianeta su Rai3, con la conduzione di Mario Tozzi. Spazio al grande cinema su Rete4 con il capolavoro di Quentin Tarantino Pulpmentre su ...

Noi siamo leggenda, Rai 2 rilancia dopo Mare Fuori: trailer e cast ... Fanpage.it

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-7e3f2e27-4419-b2aa-1233-e77a8d1943 ...Dopo il successo di ‘Mare Fuori’, Rai 2 mantiene la rotta e punta su un nuovo teen drama. Arriva in autunno Noi siamo leggenda ...