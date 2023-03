Festa per lo scudetto del Napoli, assurdo il presidente Iervolino: si schiera con gli Ultras della Salernitana! (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Napoli si appresta a vivere un finale di stagione memorabile, con la vittoria del terzo scudetto a distanza di 33 anni dall’ultimo successo. La tifoseria è in fibrillazione, tant’è che tra le strade della città l’organizzazione per la Festa è già cominciata. Eppure negli scorsi giorni c’è stato chi ha invitato, per non dire minacciato, i tifosi a non festeggiare lo scudetto che il Napoli si appresta a vincere. Parliamo degli Ultras della Salernitana che, attraverso un comunicato, hanno fatto sapere di non tollerare festeggiamenti a Salerno per la vittoria degli azzurri. La questione ha generato parecchi commenti, con chi si è schierato contro e chi a favore. Ebbene, sull’edizione odierna de Il Mattino arriva anche la risposta ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilsi appresta a vivere un finale di stagione memorabile, con la vittoria del terzoa distanza di 33 anni dall’ultimo successo. La tifoseria è in fibrillazione, tant’è che tra le stradecittà l’organizzazione per laè già cominciata. Eppure negli scorsi giorni c’è stato chi ha invitato, per non dire minacciato, i tifosi a non festeggiare loche ilsi appresta a vincere. Parliamo degliSalernitana che, attraverso un comunicato, hanno fatto sapere di non tollerare festeggiamenti a Salerno per la vittoria degli azzurri. La questione ha generato parecchi commenti, con chi si èto contro e chi a favore. Ebbene, sull’edizione odierna de Il Mattino arriva anche la risposta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eziomauro : Giorgia Meloni sale su un caccia F35 alla festa dell'Aeronautica, acclamata dai bambini - la Repubblica - Don_Lazzara : #Israele. La festa di #Pesach è alle porte. Al #Kotel, il Muro Occidentale a #Gerusalemme, gli operatori hanno iniz… - Adnkronos : Aeronautica militare, la festa per i 100 anni . #Adnkronos - S_Valerio18 : RT @Justinghiandone: Ricordatevi queste scene di festa la prosdima volta che vi chiederanno di comprare la carta igienica per la scuola dei… - Spazio_Napoli : Festa per lo scudetto del Napoli, assurdo il presidente Iervolino: si schiera con gli Ultras della Salernitana!… -