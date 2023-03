Ferrari, Sainz: “Stiamo lavorando a testa bassa per portare punti” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Abbiamo un problema di surriscaldamento delle gomme, quando inseguiamo questa criticità viene ancora più fuori. Questo è probabilmente il problema principale della SF-23”. In vista del prossimo Gp d’Australia Carlos Sainz a a ‘the-race’ ha parlato dei problemi riscontrati dalla Ferrari ad inizio stagione tra il Bahrain e l’Arabia Saudita. Sainz ha raccolto un quarto e un sesto posto, risultati che non sono in linea con le aspettative della Rossa prima dell’inizio di stagione. “Non ho fatto due buone qualifiche, ma il feeling con la macchina è buono. Credo che le difficoltà maggiori siano state le condizioni di aria sporca e il primo stint in Bahrain. Anche a Gedda nel primo stint è stato molto difficile inseguire le altre vetture con questa macchina. Per il resto, mi trovo sempre a mio agio nelle prove libere, mentre con questa ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Abbiamo un problema di surriscaldamento delle gomme, quando inseguiamo questa criticità viene ancora più fuori. Questo è probabilmente il problema principale della SF-23”. In vista del prossimo Gp d’Australia Carlosa a ‘the-race’ ha parlato dei problemi riscontrati dallaad inizio stagione tra il Bahrain e l’Arabia Saudita.ha raccolto un quarto e un sesto posto, risultati che non sono in linea con le aspettative della Rossa prima dell’inizio di stagione. “Non ho fatto due buone qualifiche, ma il feeling con la macchina è buono. Credo che le difficoltà maggiori siano state le condizioni di aria sporca e il primo stint in Bahrain. Anche a Gedda nel primo stint è stato molto difficile inseguire le altre vetture con questa macchina. Per il resto, mi trovo sempre a mio agio nelle prove libere, mentre con questa ...

