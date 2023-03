Felipe Massa incorona Verstappen: “Può battere Schumacher” (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Formula 1 è ripartita ponendo, ancora una volta, un super favorito davanti a tutto il carrozzone più importante delle quattro ruote. La Red Bull vola senza freni e le rivali più accreditate (Ferrari e Mercedes) sembrano non riuscire a tenere il passo di questo leviatano ingordo e rapidissimo che ha già scavato un piccolo solco nel Mondiale 2023. Un dominio allucinante che ha come assoluto protagonista Max Verstappen, campione del mondo in carica, che recentemente è stato incoronato anche da Felipe Massa: secondo il brasiliano, ex guida del Cavallino Rampante e vicinissimo a un titolo mondiale, il corridore olandese è l’unico in grado di poter superare Michael Schumacher nel computo dei trofei iridati. Le parole di Felipe Massa su Verstappen: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Formula 1 è ripartita ponendo, ancora una volta, un super favorito davanti a tutto il carrozzone più importante delle quattro ruote. La Red Bull vola senza freni e le rivali più accreditate (Ferrari e Mercedes) sembrano non riuscire a tenere il passo di questo leviatano ingordo e rapidissimo che ha già scavato un piccolo solco nel Mondiale 2023. Un dominio allucinante che ha come assoluto protagonista Max, campione del mondo in carica, che recentemente è statoto anche da: secondo il brasiliano, ex guida del Cavallino Rampante e vicinissimo a un titolo mondiale, il corridore olandese è l’unico in grado di poter superare Michaelnel computo dei trofei iridati. Le parole disu: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BalzanoBeatrice : RT @PieroLadisa: #F1 Felipe Massa alla BILD: “#Leclerc è un pilota eccezionale come Max e Lewis. Attualmente è il più grande sfidante al ti… - GiadaLeclerc_16 : RT @PieroLadisa: #F1 Felipe Massa alla BILD: “#Leclerc è un pilota eccezionale come Max e Lewis. Attualmente è il più grande sfidante al ti… - 0xgualti : RT @PieroLadisa: #F1 Felipe Massa alla BILD: “#Leclerc è un pilota eccezionale come Max e Lewis. Attualmente è il più grande sfidante al ti… - grafuio : RT @PieroLadisa: #F1 Felipe Massa alla BILD: “#Leclerc è un pilota eccezionale come Max e Lewis. Attualmente è il più grande sfidante al ti… - monsixteen : RT @PieroLadisa: #F1 Felipe Massa alla BILD: “#Leclerc è un pilota eccezionale come Max e Lewis. Attualmente è il più grande sfidante al ti… -