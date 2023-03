(Di mercoledì 29 marzo 2023) “Arrivo in una sala, una tizia mi chiude in una stanza, mi da una pistola finta e mi dice toh, ‘recita’!”. “Eè andata?”. “Mah, secondo me houn”., nel corso dell’ultima puntata del suo podcast ‘Muschio Selvaggio‘, di averunad Hollywood. Il rapper racconta di essere stato valutato per una parte nel cast di unhollywoodiano per Netflix conAdam Sandler (‘Murder Mystery“, ndr). “Avevo anche un manichino finto che dovevo prender per la gola, puntargli una pistola e dire ‘I spoke in english my whole life, stupid idiot!”, raccontasuscitando ilarità dell’ospite della puntata, Fabio Rovazzi. Il rapper racconta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Fedez rivela: “Al provino per un film con Jennifer Aniston ho fatto un figurone, poi ecco come è finita” - infoitcultura : Fedez rivela: «Quella volta in cui ho fatto un provino per un film con Jennifer Aniston» - andreastoolbox : Fedez rivela: «Quella volta in cui ho fatto un provino per un film con Jennifer Aniston» #rivela: #Fedez #«Quella… - VanityFairIt : #Fedez avrebbe potuto sfondare anche nel cinema hollywoodiano se solo avesse superato quel provino - DonnaGlamour : Fedez rivela: “Ho fatto un provino per un film con Jennifer Aniston” -

"Arrivo, la tizia mi chiude in una sala, mi dà una pistola finta e mi dice 'toh, recita'". "E come è andata". "Mah, secondo me ho fatto un figurone"., nel corso dell'ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio , di aver fatto un provino ad Hollywood. Il rapper ha raccontato di essere stato valutato per una parte nel cast del film ...... mi dà una pistola finta e mi dice: "Toh, recita" "a Fabio Rovazzi, amico ritrovato dopo cinque anni e ospite del podcast. Proprio lui, incuriosito, chiede a: "Come è andata". " ...non esita e spiega: "Anche dalle cose brutte ho imparato qualcosa. Tu cosa hai imparato Ho ... Rovazziquanto sia stato addolorato per la loro separazione improvvisa: "Noi eravamo molto ...

Fedez rivela: «Quella volta in cui ho fatto un provino per un film con Jennifer Aniston» Vanity Fair Italia

Tananai ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui ha rivelato la sua visione dell'amore e non solo ... scottanti sull’amore e sul suo modo di vedere la vita. Tananai Fedez: due modi diversi di ...Fedez ha litigato con Luis Sal Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo nelle ultime ore. È da, infatti, ben due puntate che lo youtuber non si presenta a “ Muschio Selvaggio “, il podcast ...