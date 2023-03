Fedez e Luis Sal hanno litigato? Ecco cosa è successo a Muschio Selvaggio VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... garofoby : @marco_lenta @AntonioAvitabi4 @RommelLakaka @Maly20122 @marcontursi @FabrizioCorona_ Ei ei calmi ragazzi non litiga… - RommelLakaka : @marco_lenta @garofoby @Maly20122 @marcontursi @FabrizioCorona_ Io credo invece che Fedez e Luis non stiano insieme… - Maly20122 : @garofoby @marco_lenta @marcontursi @FabrizioCorona_ certo .. fidanzatissimo . ti ripeto il punto .. credi che la F… - marco_lenta : @Maly20122 @garofoby @marcontursi @FabrizioCorona_ non è vero che hai amici che sono amici di luis e fedez - infoitcultura : Fedez e Luis Sal hanno litigato? Ecco cosa sta accadendo -

Nell'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio ,ha raccontato al co - conduttoreSal e all'ospite Fabio Rovazzi di aver fatto un provino a Hollywood per Murder Mystery , il successo ......è sempre stato molto presente nella quotidianità e nelle stories Instagram di. I due condividono le vacanze, i momenti speciali,gioca spesso con i figli dell'amico e soprattutto ...Fabrizio Corona , per esempio, giorni fa ha parlato di una presunta relazione segreta traSal : Chiara Ferragni ha messodavanti a un bivio: o lei oSal. Il rapper ha scelto ...

Fedez resta solo e in imbarazzo a Muschio Selvaggio. Che fine ha fatto Luis Sal Il Tempo

Nell’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha raccontato al co-conduttore Luis Sal e all’ospite Fabio Rovazzi di aver fatto un provino a Hollywood per Murder Mystery, il successo Netflix ...Infatti, recentemente in onda abbiamo visto solo uno dei due amiconi, il rapper Fedez. Ma perché un periodo un po’ distante dovrebbe far pensare al peggio Conosciuti da tutti proprio per il bel ...