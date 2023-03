Federica Tarallo, la sua bimba non vedrà mai i suoi occhi densi d’amore: Monreale piange (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una notizia troppo brutta per sembrare vera è quella della prematura scomparsa di Federica Tarallo, morta a 27 anni dopo aver partorito una bambina al settimo mese di gravidanza. Federica, Monrealese, si è spenta ieri all’interno del reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo alcune complicazioni avvenute in seguito al parto della sua (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 29 marzo 2023) Una notizia troppo brutta per sembrare vera è quella della prematura scomparsa di, morta a 27 anni dopo aver partorito una bambina al settimo mese di gravidanza.se, si è spenta ieri all’interno del reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dopo alcune complicazioni avvenute in seguito al parto della sua (live.it)

