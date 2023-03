Fast XI, Vin Diesel assicura: "Darà al personaggio di Paul Walker l'adeguato addio" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Vin Diesel ha dichiarato che Fast XI, capitolo conclusivo del celebre franchise, Darà il giusto addio a Brian O'Conner, personaggio interpretato dal compianto Paul Walker. Deve ancora arrivare nelle sale Fast X, ma Vin Diesel e il suo team stanno già promuovendo Fast XI, capitolo conclusivo della celebre saga Fast & Furious iniziata nel 2001. Tra i protagonisti assoluti, assieme a Dom Toretto di Vin Diesel, c'era ovviamente anche Brian O'Conner, interpretato da Paul Walker, purtroppo scomparso nel 2013 per via di un incidente stradale. Sul destino del suo personaggio è voluto intervenire proprio Vin Diesel, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023) Vinha dichiarato cheXI, capitolo conclusivo del celebre franchise,il giustoa Brian O'Conner,interpretato dal compianto. Deve ancora arrivare nelle saleX, ma Vine il suo team stanno già promuovendoXI, capitolo conclusivo della celebre saga& Furious iniziata nel 2001. Tra i protagonisti assoluti, assieme a Dom Toretto di Vin, c'era ovviamente anche Brian O'Conner, interpretato da, purtroppo scomparso nel 2013 per via di un incidente stradale. Sul destino del suoè voluto intervenire proprio Vin, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Fast X: Vin Diesel e Louis Leterrier commentano l'addio di Justin Lin | Cinema - - badtasteit : #FastX: Vin Diesel e Louis Leterrier commentano l'addio di Justin Lin - GianlucaOdinson : Fast X: Brie Larson ha tratto ispirazione dalla figlia di Vin Diesel per un aspetto del personaggio | Cinema -… - lovelyanimehd : Fast X: Brie Larson ha tratto ispirazione dalla figlia di Vin Diesel per un aspetto del personaggio - badtasteit : #FastX: Brie Larson ha tratto ispirazione dalla figlia di Vin Diesel per un aspetto del personaggio -